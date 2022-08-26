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Son dakika haber! Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü

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Son dakika haber! Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü

Son dakika haber: Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın evin çevre duvarına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın evin çevre duvarına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 55 HJ 015 plakalı hafif ticari araç ile Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Serkan Bulat (41), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evin beton duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkıştı. Bu sırada Giresun'a gitmekte olan ambulans ekipleri olaya müdahale ederek yaralı şahsı sıkıştığı yerden çıkartarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü Serkan Bulat hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasıyla, hurdaya dönen araç yol üzerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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