Son dakika haber | 'Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet' diyerek drift attı, polise yakalandı

Konya'da aracıyla trafiğe açık alanda drift yaptığı anları sosyal medyada "Hadi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet" diyerek paylaşan kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye toplamda 18 bin 250 TL para cezası kesilirken hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda aldığı ihbarlar üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden yaptığı "Haydi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet" paylaşımıyla trafiğe açık alanda aracıyla drift atan trafik magandasını ve drift atan başka bir aday sürücüyü tespit etti. Çevreye verdikleri rahatsızlıklarla vatandaşı yıldıran S.Ç. ve Y.A. isimli iki şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D maddesine istinaden drift atma suçundan toplamda 18 bin 250 TL ceza kesen ekipler, söz konusu araçları ise trafikten men ederek çekiciyle otoparka çekti. Aday sürücü olduğu anlaşılan her iki şahsın da sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi ve şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - KONYA