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Son dakika haber: Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp

Son dakika haberler: Güney Kore'de bir limanda 3 balıkçı teknesinin alev alması sonucu 3 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Güney Kore'de bir limanda 3 balıkçı teknesinin alev alması sonucu 3 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju kentinde Hanlim Limanı'na demirleyen bir balıkçı teknesinde yerel saatle 10.20 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre, alevler limandaki iki tekneye sıçradı. Güney Kore devlet haber ajansı, yangında kurtarılan 3 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına; sahil güvenlik ekipleri, devriye gemileri ve bir helikopterin katıldığı belirtildi. - SEUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Kore 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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