Son dakika haber: Gümüşhane'de tomruk deposunda yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Gümüşhane'nin Torul ilçesinde atölye yanındaki kuru otların yakılması sonucu 60 tomruk alev aldı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde atölye yanındaki kuru otların yakılması sonucu 60 tomruk alev aldı. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çamlıca Mahallesi Kuru Dere mevkiinde bulunan bir atölyede kullanılan tomrukların depolandığı yerin yanındaki boş alandaki kuru otlar yakılınca alevler kısa sürede tomruklara ulaştı. Atölyenin yaklaşık yüz metre yakınında gerçekleşen yangında kısa sürede alevler tomrukları sararken ihbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin zamanında yaptıkları müdahaleyle ahşap atölyesine ulaşmadan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 tomruk kısmen yandı. - GÜMÜŞHANE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gümüşhane 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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