Son dakika haber! Gri kategorideki terörist Siirt'te etkisiz hale getirildi

Sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA- Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride yer alan, Arin kod adlı Şükran Alp etkisiz hale getirildi.

19 Haziran'da Jandarma ve Emniyetin birlikte İHA, Hava Kuvvetleri Destekli icra edilen Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride yer alan, Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa