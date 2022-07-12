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Son dakika haber: Gözünden arının soktuğu kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Gözünden arının soktuğu kişi hastanelik oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde gözünden arının sokması sonucu fenalaşan bir kişi, hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde gözünden arının sokması sonucu fenalaşan bir kişi, hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Yaraşlı Mahallesinde ikamet eden Uğur Y. (56), sağ göz kapağına yapışan arının sokması sonucu bir anda fenalaştı. Arı sokmalarına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Uğur Y. için yakınları ambulans çağırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine kendi araçlarıyla götürülmek istenen Uğur Y., yolda karşılaştıkları ambulansa alınarak Kulu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Uğur Yağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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