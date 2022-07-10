Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkilediBOLU Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu evlere ve araçlara zarar verdi.

Göynük'te sel ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

BOLU Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu evlere ve araçlara zarar verdi. Sel sularına kapılan araç içerisindeki sürücü AFAD tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte derelerin taşması sonucu Hasanlar, Himmetoğlu, Çayköy, Kuyupınar, Kayabaşı ve Boyacılar köylerindeki ev ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Yağmurla birlikte ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçların camlarını kırarken, evlerin çatılarında da hasara sebep oldu. Aracının içindeyken sel sularına kapılan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sel ve dolu sebebiyle hasar gören bölgelere AFAD koordinesinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları başlattı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da bölgeye giderek, yaşanan hasar ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title