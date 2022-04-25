Son dakika haber! Görgü tanığı yaşanan uçak kazasını anlattı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Görgü tanığı yaşanan uçak kazasını anlattı "Patlamalar duyunca hemen balkona fırladım. Uçağın düştüğünü gördük. Alevler meydana geldi.
Görgü tanığı yaşanan uçak kazasını anlattı
"Patlamalar duyunca hemen balkona fırladım. Uçağın düştüğünü gördük. Alevler meydana geldi. Simsiyah dumanlar... Gençler de koşuşturdular, canlı varsa kurtarırız diye. Peş peşe patlamalar olunca gençler de araya giremediler. Daha sonra haber verilen itfaiye gelip söndürdü."
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa