Son dakika haber! Giresun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ufuk Teke yönetimindeki 28 AAU 178 plaka otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Teke, kaza yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralı, Giresun Üniversitesi Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AA / Atakan Çıtlak - 3. Sayfa Karadeniz Sahil Yolu Giresun 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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