Son dakika haber... Giresun'da bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şahıslar tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Giresun'da bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şahıslar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Giresun'da bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şahıslar tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde bir apartmanın bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren 3 şüpheli yakalandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir apartmanın bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren 3 şüpheli yakalandı. Bodrum katında uyuşturucu yetiştiren zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Bulancak ilçe merkezinde bir apartmanın bodrum katının seraya dönüştürülerek hint kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Söz konusu binayı yakın takibe alan polis ekipleri, detaylı inceleme ve araştırmanın sonunda operasyon düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise binanın bodrum katının Hint keneviri yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda elektronik eşya, 143 kök Hint keneviri, 70 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Baskında yakalanan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulancak Giresun Bodrum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title