Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinde yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramaması için önlem aldıktan sonra söndürme çalışmalarına başladı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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