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Son dakika haber! Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

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Son dakika haber! Genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

Son dakika haber: Adıyaman'da 1 çocuk annesi genç kadın kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı.

Adıyaman'da 1 çocuk annesi genç kadın kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı.

İddialara göre, Adıyaman merkezde yaşayan 1 çocuk annesi S.A. (32) isimli kadın, birkaç aydır kendisini sürekli rahatsız eden ve hakkında da defalarca suç duyurusunda bulunduğu B.D. (21) ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda karşılaştı. Bu esnada B.D. isimli şahıs, iddialara göre S.A. isimli genç kadına yumrukla saldırdı. Yumrukların hedefi olan genç kadın, akıllı telefonunda bulunan KADES uygulamasına basarak acil yardım talebinde bulundu. Kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bölgeye en yakın polis ekiplerini sevk etti. Polislerin geldiğini anlayan B.D., olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerince alınan S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan S.A. isimli kadının B.D. isimli şahıs tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu sebeple şahıs hakkında suç duyurusunda da bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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