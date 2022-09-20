Bursa haberi... Gemlik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Bursa haberine göre - Gemlik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı . - Gemlik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı . Edinilen bilgiye göre, Bursa Gemlik'te Kumla yolu Mezarlık Kavşağında 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet hastanesine sevk edilirken, kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler

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