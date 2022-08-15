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Son dakika haber! Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haber! Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş, idaresindeki 07 US 267 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Hasan Oğuz yönetimindeki 07 UH 521 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hasan Oğuz ve aracında yolcu konumunda bulunan eşi Cemile Oğuz ağır, H.Ş. ise hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hasan Oğuz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eşi Cemile Oğuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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