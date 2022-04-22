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Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Yan bakma meselesinden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Yaşanan silahlı kavga ve arbede anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga eden kişilerin dükkanın içine koşması görülüyor. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan bir kişi kanlar içerisinde yere yığılıyor. Yaralı kişi vatandaşlar tarafından taşınarak hastaneye götürülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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