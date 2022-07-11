Son dakika haber: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan narkotik operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 244 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 27 şüpheli tutuklandı. Toplam 217 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 2 kilo 86 gram esrar, 920 gram metamfetamin (ateş-buz), 140 gram eroin, 33 kök kenevir bitkisi, 30 adet uyuşturucu hap, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

27 şüpheli tutuklandı

Operasyonda sonrasında toplam 244 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 27'si tutuklanırken, 217 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa