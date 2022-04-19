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Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi Gaziantep'te meydana gelen feci kazalar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen feci kazalar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazalar, aşırı hız, ışık ihlali, dikkatsizlik gibi nedenlerden kaynaklandığı görülürken, görüntüleri paylaşan İl Emniyet Müdürlüğü, "Basit Bir Trafik Kuralını İhlal Etmeniz, Ömür Boyu Üzülmenize Neden Olabilir" notu da yer aldı

Görüntülerde kavşağa kontrolsüzce giren bir otomobilin servis aracına çarparak takla atması yer alırken bir başka kazada ise hızla gelen bir otomobilin bisikletli bir vatandaşa çarptığı görülüyor. Sola dönüşün yasak olduğu bir başka kavşakta ise sola dönen bir otomobil karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıyor.

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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