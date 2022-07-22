Son dakika haberi: Gaziantep'te kadınları kullanarak şantaj yapan örgüte operasyon

Gaziantep'te, hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, video-fotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyon sonucu gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, video-fotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne adli makamların koordinesinde yapılan operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

MAĞDURLARDAN EFT YOLUYLA YÜKLÜ MİKTARDA PARA DA ALDIĞI BELİRLENDİ

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 6 adet banka dekontu ve bin 250 TL para ele geçirilirken, şüpheli şahısların mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para da aldığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN 2'Sİ KADIN 6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa