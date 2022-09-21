Son dakika haberleri! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltıGAZİANTEP Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı GAZİANTEP Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri kadın toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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