Son dakika haberleri! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltıGAZİANTEP Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
GAZİANTEP Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri kadın toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa