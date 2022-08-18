Son dakika haber | Fındık işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 13 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 13 kişi yaralandı. Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 13 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İ.G.'nin kullandığı 28 ABF 843 plakalı kamyon, işçileri indirdiği esnada hareket ederek şarampole yuvarlandı. Bu esnada araçta bulunan ve inen işçilerden toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan 3'ünü Gölköy Devlet Hastanesi'ne, diğerlerini ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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