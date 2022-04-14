Son dakika haber: Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 ölü

İsrail güçleri ile Filistin'in Ramallah kentinde yaşayanlar arasında çıkan çatışmada, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah şehrindeki Silwad kasabasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Silwad kasabasında yaşanan çatışmalarda 20 yaşındaki Filistinli Omar Muhammed Alyan'ın hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, gece saatlerinde yaşanan çatışmalarda olay yerine ilerleyen İsrail güçlerine ait askeri araç kaza yaptı. Hızla ilerleyen askeri araç, duvara çarparak durabildi. - RAMALLAH

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa