Son dakika haber... FETÖ üyesi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. isimli şahsı Karaköprü ilçesinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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