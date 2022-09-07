Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... FETÖ üyesi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... FETÖ üyesi tutuklandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. isimli şahsı Karaköprü ilçesinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title