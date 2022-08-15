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Son dakika haber... FETÖ üyesi tutuklandı

Son dakika haber... FETÖ üyesi tutuklandı

Son dakika haberler... Denizli'de FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Denizli'de FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Denizli'de İl Geneli FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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