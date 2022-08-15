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Son dakika haber: Fethiye'de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı

Son dakika haber: Fethiye'de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ'ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı. Dolaşan paraşütler hızla düşmeye başladı. Pilotlar ve yolcular beton zemine sert bir düşüş gerçekleştirdi. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na konuşlu Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa taşındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, olay anı anbean kaydedildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ölüdeniz Fethiye Pilot Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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