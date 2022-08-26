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Son dakika haber... Feci kazada ölen anne ve 1 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Feci kazada ölen anne ve 1 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi

Son dakika haberleri... Antalya'da hafriyat kamyonun motosiklete çarpması sonucu vefat eden anne kız yan yana toprağa verildi.

Antalya'da hafriyat kamyonun motosiklete çarpması sonucu vefat eden anne kız yan yana toprağa verildi. Acılı baba cenaze töreninde güçlükle ayakta durmakta güçlük çekti.

Alanya'nın Oba mahallesinde dün meydana gelen kazada motosiklet ile ilerleyen aileye tali yola bağlanmak isteyen hafriyat kamyonu çarptı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Ayşe Songür (31), ve 1 yaşındaki kız çocuğu Elif Su doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alanya Belediyesi morgundan alınan anne Songür ve kızı Elif Su'nun cenazesi Yalçı Mahallesine götürüldü. Yalçı Mezarlığı anne ve kızının cenaze namazı kılındı. Namazda fenalaşan baba İsmail Songür aile üyeleri tarafından uzaklaştırıldı. Anne Songür ve kızı Elif Su Yalçı Mezarlığına yan yana defin edildi. Cenaze töreninde baba İsmail Songür ayakta durmakta güçlük çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Alanya su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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