Son dakika haber... Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı şeride uçarak önce bir işçi servisine daha sonra da kamyonete çarptı.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı şeride uçarak önce bir işçi servisine daha sonra da kamyonete çarptı. Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Feci kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametinden Adliye istikametine seyir halinde olan 27 AKM 648 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen Honda marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybederek karşı şeride uçtu. Önce karşı yönden gelen Ali Çoban idaresindeki 27 S 3764 plakalı işçi servisine, ardından da Vahit Hatim kontrolündeki 27 MC 2301 plakalı kamyonete çarpan otomobil karayolunu savaş alanına çevirdi.

Ortalık savaş alanına döndü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Toplam 3 kişinin yaralandığı feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Feci kaza sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP