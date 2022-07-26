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Son dakika haber! Fatih'te sopalı, sandalyeli kavga

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Fatih'te sopalı, sandalyeli kavga

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih'te trafikte tartışan sürücüler, ellerine aldıkları sopa ve sandalye ile birbirlerine saldırdı.

Fatih'te trafikte tartışan sürücüler, ellerine aldıkları sopa ve sandalye ile birbirlerine saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri elindeki sopayla saldırınca diğeri de kaldırımda bulduğu sandalye ile karşılık verdi. Otomobilin etrafında dönerek kavga eden kişilere çevredekiler müdahale edemedi. Vatandaşların polise seslenmesiyle kavga son buldu. Olayda bir kişinin başından yaralandığı öğrenildi.

Sokak ortasında yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerden birinin eline sopa alarak diğer sürücüyü aracın etrafında kovaladığı görülüyor. Eline sandalye alan diğer sürücü ise "gel hadi gel" diyerek karşılık veriyor. Sürücüler birbirine saldırırken başından kanlar akan bir kişinin çevreden yardım istediği görülüyor. Görüntünün devamında vatandaşların polise seslendiği duyuluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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