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Son dakika haber! Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

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Son dakika haber! Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Son dakika haberler... İstanbul Fatih'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 200 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Fatih'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 200 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dolandırılan vatandaşa 200 bin TL değerinde altın ve dövizi iade edildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli İbrahim H.G., Ayşe S.'yi yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve dövizini elden teslim alarak dolandırdı. Durumu fark eden Ayşe S., daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda adresi tespit edilen İbrahim H.G., para ve altınlar ile birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim H.G. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından mağdur Ayşe S.'ye 200 bin TL değerinde altın ve dövizi teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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