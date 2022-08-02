Tekirdağ haber: Tekirdağ'da fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi - Haberler

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Tekirdağ haber: Tekirdağ'da fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Tekirdağ haber: Tekirdağ'da fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Tekirdağ 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kimyasal patlama meydana geldi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kimyasal patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale sonrası biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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