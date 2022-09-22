Son dakika haber... Ezine'de uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde şüphelendikleri 4 kişi üzerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde şüphelendikleri 4 kişi üzerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekibi, Danişment Mahallesi civarında devriye görevini yaptıkları sırada B.D., Ş.D., A.T., İ.Ç. isimli şahıslardan şüphelenerek kaba üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 18 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Hisarcık Ezine 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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