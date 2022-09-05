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Son dakika haber | Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste korkutan yangın

Edinilen son dakika haberine göre Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste yangın çıktı.

Eyüpsultan'da plastik kasa üretilen tesiste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzü adeta kara bulutlarla kaplandı. Yangın nedeniyle elektrik tellerinde patlama meydana gelirken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa üretilen tesiste meydana geldi. Açık alanda istiflenmiş olan kasaların olduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzü adeta siyaha boyandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile bölgedeki elektrik kabloları yanarak patladı. Patlama anları ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

"Yanacaktık az kalsın"

Yangın anında olay yerinde olan ve karşı işyerinde çalışan Mustafa Adanalı, "Biz çalışıyorduk o esnada dumanları görünce dışarıya bir baktık burada komple alev var. Buraya asla yaklaşamıyorduk elektrikler gitti birden. Çok ileriye kadar uzadı yangın biz de kovalarla söndürmeye çalıştık. Canımız tehlikeye girdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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