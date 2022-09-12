Son dakika haber: Evini boyayan işçiyi öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti

Son dakika 3. sayfa haberi: Evini boyayan işçiyi öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti Bahçeye düşen çamaşırlara dokundukları için 1 işçiyi öldürüp diğerini yaralayan şahıs tutuklandıKASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, evini boyayan işçilere, bahçeye düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı...

Evini boyayan işçiyi öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti

Bahçeye düşen çamaşırlara dokundukları için 1 işçiyi öldürüp diğerini yaralayan şahıs tutuklandı

KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, evini boyayan işçilere, bahçeye düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı tüfekle ateş etti. 1 işçiyi öldürüp diğerini yaralayan şahıs, tutuklandı.

Olay, dün Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Serhat O.'yu gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Serhat O., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Cinayetin sebebi şoke etti

Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.'nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün ile Hamit Oran (33)'ın üst kattan bahçeye düşen eşinin çamaşırlarını alarak kenara bırakmalarına sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.