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Son dakika haber | Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evden çamaşır makinesi, elektrik kablosu, televizyon ve kaynak makinesi çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evden çamaşır makinesi, elektrik kablosu, televizyon ve kaynak makinesi çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayabaş Mahallesi'nde 30 Nisan Cumartesi günü S.A. isimli şahsa ait 1 adet çamaşır makinesi, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet televizyon ve 1 adet kaynak makinesinin çalınması olayı ile çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayı şüphelisinin H.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

Olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuteli, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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