Son dakika haberi... Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı Mersin'de et bulunan bir tırla esrar taşıyan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Et dolu tırla esrar taşıyan 5 kişi tutuklandı MERSİN - Mersin'de et bulunan bir tırla esrar taşıyan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin'de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu. Tırda arama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 77 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayda F.E., İ.K., M.C., Ö.P, ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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