Son dakika haber: Eskişehir'de trafoda yangın Son dakika haberler: Eskişehir'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eskişehir'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Cenuplu Sokak'ta elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafodan çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine sevk edilen OEDAŞ ekipleri ise hatların güvenliğini sağlayarak, trafoda hasar tespit çalışması yaptı. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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