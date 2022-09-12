Son dakika haberi: Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Son dakika haber... - Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti Eskişehir'de bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

- Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 22.20 sıralarında Sazova Mahallesi'nde bulunan Sazova Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Angı'nın kullandğı 26 AEH 497 plakalı motosiklet ile Ömer D.'nin kullandığı 26 ACK 529 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mutlu Angı ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.