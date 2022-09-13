Son dakika haber | Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Eskişehir'de fuhuş yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye para cezası kesildi. Eskişehir'de fuhuş yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde fuhuşu önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen operasyon sonucunda para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen E.K., F.G. ve M.O. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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