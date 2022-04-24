Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Zafer ve Emek mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler; Ş.K, E.A, O.G, H.K. ve B.T. adlı 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 50,44 gram metamfetamin, 399,61 gram bonzai, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 6 fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; O.G., E.A, Ş.K ve H.K. tutuklanırken, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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