Son dakika haber... Eski kocası tarafından öldürülen Remziye Tüysüz defnedildi

DİYARBAKIR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yakınları tarafından defnedildi.

Çarşamba günü akşam saatlerinde iki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'in Bornova ilçesinde geçen Remziye Tüysüz (22), eski kocası Yalçın P. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olay yerinde savcı tarafından incelemesi yapılan Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İşlemleri tamamlanan Tüysüz, defnedilmek üzere Çermik ilçesine getirildi. Yakınları tarafından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verilen Tüysüz'ün 1'i 9 aylık, 2 çocuğu geride bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Cinayete kurban giden genç kadının kornealarının bağışlandığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa