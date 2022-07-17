Son dakika haber... Erzurum'a şehit ateşi düştü Son dakika haberler: Erzurum'un Oltu ilçesine şehit ateşi düştü. Erzurum'un Oltu ilçesine şehit ateşi düştü. Irak'ın kuzeyi harekat alanında icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu. Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum Irak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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