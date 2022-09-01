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Son dakika haber... Erzincan'da ağustos ayında 46 maddi hasarlı, 56 yaralamalı trafik kazası meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Erzincan'da ağustos ayında 46 maddi hasarlı, 56 yaralamalı trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberleri... Erzincan'da il ve bölge trafik mıntıkasında ağustos ayında 46 maddi hasarlı, 56 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan'da il ve bölge trafik mıntıkasında ağustos ayında 46 maddi hasarlı, 56 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 01- 31 Ağustos 2022 trafik istatistikleri açıklandı.

Buna göre Erzincan'da ağustos ayında 46 maddi hasarlı, 56 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 8 bin 904 araç denetlendi. 309 sürücüye ve bin 431 plakaya ceza işlemi uygulandı. 68 araç trafikten men edildi. 47 sahsa alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 402 yük taşıyan araç ile 504 yolcu taşıyan otobüs, 548 motosiklet kontrol edildi. 3 bin 564 emniyet kemeri, 59 okul servisi, 2 bin 126 alkol denetimi yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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