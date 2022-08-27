Son dakika haber! Eroinle yakalanan şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eroin ve metanfetamin isimli uyuşturucular ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eroin ve metanfetamin isimli uyuşturucular ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, olay ilçe merkezinde meydana geldi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri A.B., isimli bir şahsı gözaltına aldı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 9 gram Eroin ve 1 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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