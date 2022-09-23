Son dakika haber... Ermenistan askerleri yine Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan- Ermenistan sınırında 12 Eylül'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 22 Eylül yerel saatle 23.45'ten saat 08.30'a kadar Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerini çeşitli silahlarla aralıklarla ateş altına aldığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

Sınırdaki şiddetli çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim 12 Eylül gecesi Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çıkan çatışmayla başlamıştı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük çatışmada diplomatik temaslar sonucu Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti. Azerbaycan çatışmalarda 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıklamıştı. Ermenistan tarafı ise ölen ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu. - BAKÜ