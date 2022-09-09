Son dakika haber... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan- Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Eylül gece saatlerinden, 9 Eylül sabah saatlerine kadar Ermeni birlikleri tarafından Basargeçer ilinin Subatan, Karakilise ilinin Noravan yerleşim birimindeki ve Gorus ilindeki mevzilerinden, Kelbecer ilinin Zivel, Laçın ilinin Ahmedli ve Hacılar yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan Azerbaycan Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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