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Son dakika haber | EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda, El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 1 jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda, El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 1 jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Mahmut Top operasyonu çerçevesinde, 18 Temmuz tarihinde saat 03.30 sıralarında, önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, bir jandarma personeli şehit oldu, bir jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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