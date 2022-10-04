Son dakika haber: 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda 4 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda 4 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 2022-2023 Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda Mehmetçik her tarafı didik... 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda 4 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi ŞIRNAK - Şırnak'ta 2022-2023 Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda Mehmetçik her tarafı didik didik arıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında PKK'lı teröristlerin izini sürüyor. 1600 Mehmetçik bölgede her tarafı didik didik arıyor. Mehmetçik, teröristleri zorlu arazi koşullarına rağmen bulup etkisiz hale getirmek için operasyonlar yürütüyor, bölge teröristlerden tek tek temizleniyor. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri bulup etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlara savaş uçakları ve taarruz helikopterleri yakın hava desteği sağlıyor. Şırnak kırsalında 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu" son dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit Beytüşşebap Şırnak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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