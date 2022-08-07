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Son dakika haberi | Mardin'de 'Eren Abluka-31 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberi | Mardin'de 'Eren Abluka-31 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de 528 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de 528 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyou' başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 528 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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