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Son dakika haber! Eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı

Son dakika haber! Eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi: Sivas'ta ablalarıyla barıştığı için eski eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı.

Sivas'ta ablalarıyla barıştığı için eski eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Cengiz Sarı'nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D., M.D., ve yanlarında bulunan A.K., Sarı'yı darp etti. Daha sonra kayınlarından biri, Sarı'ya yanında getirdiği silahla ateş etti. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan A.K. ve iki kardeş, Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şarkışla ilçesinde emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş ile A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cengiz Sarı Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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