Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı.
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Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa