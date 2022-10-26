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Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı.

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı.

Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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