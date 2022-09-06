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Son dakika haber | Elini makineye sıkıştırdı, hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Elini makineye sıkıştırdı, hastanelik oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, elini sac büküm makinesine kaptıran 27 yaşındaki M.A. yaralandı. Yaralı işçi kendi imkanlarıyla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Burada tedavisi yapılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ OSB 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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